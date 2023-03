Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die einzige Postfiliale in Otterberg will demnächst schließen. Nachdem im Sommer die zugehörige Postbank aufgegeben wurde, rentiere sich für den Betreiber die alleinige Weiterführung der Postfiliale nicht mehr. Deswegen will er zum Jahresende dicht machen. Die Post hingegen verweist auf eine viel längere Kündigungsfrist. Sie ist jedoch verpflichtet, für Ersatz zu sorgen.

Noch hat Gerd Wilhelm die Kündigung nicht an die Post rausgeschickt. Aber für ihn steht fest: „Zum 31. Dezember ist Schluss.“ Der Heizungsbauer betreibt die