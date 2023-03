Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Orange, rot und am Ende doch wieder orange: Nach der kurzzeitigen Einstufung des Landkreises als Corona-Risikogebiet war in der Bevölkerung die Unsicherheit darüber, was jetzt noch erlaubt ist und was nicht, groß. Zwar gab es am Ende Entwarnung, doch Vorsicht ist weiter angebracht.

„Das ganze Wochenende nichts als Corona!“, seufzt Peter Degenhardt. Seit Bekanntwerden der gestiegenen Infektionszahlen und der Einstufung des Landkreises als „rotes“ Risikogebiet