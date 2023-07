Auf den Tischen der Ratsmitglieder lag in der jüngsten Sitzung des Hirschhorner Gemeinderats der Plan der Landesregierung zum Abbau des Schuldenberges der Gemeinde. Dabei geht es um die Rückzahlung der sogenannten Liquiditätskredite.

„Der Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Entschuldungsprogramm ist für uns alternativlos“, sagte Ortsbürgermeisterin Kathrin Groschup im Nachgang der Sitzung auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Ratsmitglieder hätten einstimmig dafür gestimmt. Es habe auch dahingehend Einigkeit im Rat geherrscht, dass es zunächst darum gehen müsse, die Bedingungen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ zu erfüllen und die dafür notwendigen Mittel zu erwirtschaften.

Als einen ersten Schritt dazu sehe sie die Anhebung der Grundsteuer B von 450 auf 590 Prozentpunkte an. Das sei schon in der vorangegangenen Sitzung beschlossen worden, als es um den Haushalt ging. Leider habe damit allein der gesetzlich geforderte Ausgleich des Gemeindebudgets nicht erreicht werden können. Sollte das Zahlenwerk von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt werden, so die Ortschefin, müssten viele Positionen des Entwurfs noch einmal auf den Prüfstand. Es müsse geschaut werden, wo noch gekürzt oder Ausgaben gestreckt werden könnten.