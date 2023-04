Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Umgestaltung des ehemaligen Grundschulgebäudes in Frankenstein hatten Studenten der TU Kaiserslautern schon vor Jahren Ideen entwickelt . Auf ihrer Sitzung am Mittwochabend billigten nun die Ratsmitglieder den Entwurf des Lauterer Architektenbüros Jagsch, das diese Ideen nun in praktikable Umbaupläne einfließen ließ.

„Wir können wegen der prekären Finanzlage nicht die gesamte Umnutzung des Gebäudes auf einmal stemmen“, sagte Ortsbürgermeister Eckhard Vogel (FWG). Er hoffe