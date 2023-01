Der Rodenbacher Roderich fuhr und fuhr und fuhr. Jetzt ist Schluss damit. Das ist schade, aber verständlich.

Vor etwas mehr als 25 Jahren nahm der Bürgerbus in Rodenbach seinen Dienst auf. Als er an den Start ging, galt er noch als eine Innovation, die später ausgezeichnet wurde und etliche Nachahmer fand. Mittlerweile ist er aber aus der Erfolgsspur gekommen. Die Nachfrage ist längst nicht mehr so groß wie früher. Der SPD-Ortsverein hat deswegen beschlossen, den Fahrbetrieb einzustellen.

Wenn ein Angebot, das lange da war, wegfällt, ist das auf den ersten Blick immer schade. Doch wenn sich der ganze Aufwand nicht mehr richtig lohnt, ist es sinnvoll, nicht um jeden Preis daran festzuhalten.

Was aber bleibt, ist der Respekt für das Engagement und den Einsatz von vielen über einen so langen Zeitraum. Ohne das wären viele Rodenbacher nicht so leicht und kostenlos zum Einkaufen, zum Arzt oder zum Turnen gelangt.