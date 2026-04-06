Richtig gut Betrieb war am Ostersonntagmorgen im Tante Enso in Landstuhl-Atzel. Gekauft wurde quer durch das Sortiment. So mancher kam praktisch direkt aus dem Bett.

Ostersonntag, 10.30 Uhr, in dem verschlafen wirkenden Stadtteil Atzel in Landstuhl. Von wegen verschlafen: Im Tante-Enso-Laden in der Breslauer Straße, der außerhalb der Kernzeiten für Inhaber der Firmenkarte rund um die Uhr ohne Personal offen steht, ist permanent Kundschaft beim Einkaufen. Es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen – oder besser gesagt: anfahren und wieder wegfahren. Nur die wenigsten kommen zu Fuß. Einer lässt sich sogar im Taxi vorfahren, weil er es eilig hat und für einen Patienten daheim dringend Kamillentee braucht. „Sonst nichts. Es ist gewissermaßen ein Notfall“, sagt er.

Ganz anders Jonas Wenzel und Celine Schmidder, die „öfter mal einfach so“ im Tante Enso vorbeischauen: Der Einkauf am Feiertag war nicht sonderlich dringend, erzählen sie. Grillsoße hat Jonas Wenzel gekauft. Celine Schmidder hatte Lust auf Ostereier und die sind am Ostersonntag schon um 20 Prozent runtergesetzt, so die Werbung auf den Plakaten. Die Geschmacksrichtung „Chili Chipotle“ seiner Grillsauce kenne er noch nicht, meint der junge Mann und wollte sich jetzt mal überraschen lassen. Am Wochenende gehe er praktisch immer ins Tante Enso und gerne auch mal spät abends, berichtet er.

Wenn Sahne beim Backen fehlt

Auffällig am Sonntagmorgen ist die große Begeisterung aller Kunden, die ungefragt immer wieder betonen, wie froh sie über den Laden seien, der – nach zehnjährigem Leerstand – seit Ende November wieder für eine Einkaufsmöglichkeit auf der Atzel sorgt. So auch der junge Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will und schnell drei Becher Schlagsahne kauft. Zuhause wird gebacken, erzählt er und gibt zu, dass er nicht so oft ins Tante Enso gehe, aber die Auswahl richtig gut sei. „Egal, was ich brauche, ich finde alles“, meint er und setzt sich wieder in sein Auto.

„Den Wocheneinkauf mache ich nicht hier, aber für Kleinigkeiten komme ich gerne vorbei“, meint auch Alexander Weinert. Sein Hund hatte Hunger. „Ich habe festgestellt, dass ich gar kein Futter mehr für Jonny habe“, berichtet er und packt zwei große Dosen Nassfutter ein. Für sich selbst habe er noch eine Packung Vollkornbrot für 70 Cent mitgenommen, die schon runtergezeichnet war. „Da gab es noch das Brot zu retten“, meint er lachend.

„Ganz praktisch für abends und am Wochenende“

Für Wolfgang und Natalie Rückert ist es am Ostersonntag die Premiere. Seine Mutter habe den Einzug der auf einem Genossenschaftsmodell basierenden Tante-Enso-Filiale mitorganisiert, erzählt er. Mindestens 600 der rund 3100 Einwohner der Atzel mussten im Vorfeld Anteile zu je 100 Euro erwerben – ein Ziel, das weit übertroffen wurde. Wolfgang Rückert findet den Laden „ganz praktisch für abends oder am Wochenende“. „Es gibt ja sonst hier oben nichts, wo man zu Fuß hingehen könnte“, sagt er und die beiden ziehen mit einer Packung Kaffee von dannen.

Großen Durst hatten Aaron Burne und Sam Barfeid aus Irland und Großbritannien. Die beiden haben sich kurz vor 11 Uhr mit ein paar Dosen Bier und zwei Flaschen Wein für die Feiertage eingedeckt. Dazu noch eine Tüte Chips. „Was sonst?“, meint Sam Barfeid lachend. Gerade für die englischsprachige Kundschaft wie Barfeid und Burne hat Tante Enso spezielle Flyer ausgelegt. In Landstuhl-Atzel gibt es schließlich auch etliche US-Amerikaner.

Die einen sind im Gottesdienst, die anderen beim Einkauf

Leise Musik vom Gottesdienst in der benachbarten St.-Markus-Kirche ertönt vor dem Laden, ansonsten ist alles ruhig, wenn die Kunden reingehen, ihre Tante-Enso-Karte vor das Lesegerät halten und damit die Tür öffnen. Einer der wenigen, der mit einer vollen Einkaufstüte rauskommt, hat es besonders eilig und keine große Lust für längere Gespräche. „Brötchen, Wurst und Kleinigkeiten“, habe er gekauft, meint der Mann, der gleich nebenan wohnt. Trotz seiner Eile betont auch er, dass er den Laden toll finde. „Das ist perfekt für uns.“

Einen kleinen Familienausflug macht hingegen Familie Buck und schlendert mit Einkaufswagen durch den Markt. Ostersachen haben sie hauptsächlich gekauft, „weil mein Sohn schon alles weggefuttert hat“, verrät die Mutter. Außerdem noch Rindfleisch, Gemüse und Milch. Den Markt findet die Frau einfach „wunderbar“: „Ich arbeite im Drei-Schicht-Betrieb und schaffe es unter der Woche oft einfach nicht in einen normalen Supermarkt.“

Im Schlafanzug in den Laden

Die Uhr rückt auf 11.30 Uhr vor, als ein Paar noch „Kleinigkeiten“ für das Frühstück holen will. Die finden die zwei auch in Form von Brötchen, Wurst und Cerealien. Gegenüber kommen die ersten Gottesdienstbesucher im feinen Sonntagsdress aus der Kirche, während bei Tante Enso kein Dresscode gilt. Vor allem die Abwesenheit von Personal und die geringe Wahrscheinlichkeit, andere Kunden zu treffen, lässt so manchen einfach mal schnell im Jogginganzug mit Croc-Sandalen am Feiertag aus dem Haus gehen. Ein Kunde ist tatsächlich in einer Art Schlafanzug unterwegs.

Ganz normal angezogen ist Christian Kühnhold, der selbst Teilhaber des Genossenschaftsladens ist und gerade Lust auf Buttermilch hatte. Dabei sei er noch auf eine Dose Weiße Bohnen gestoßen, die er auch gleich kaufen musste, wie er vor dem Laden erzählt. „Immer ganz runter in die Stadt für ein paar Kleinigkeiten zu fahren, ist einfach blöd“, freut auch er sich über die neue Einkaufsmöglichkeit vor der Haustür. Ebenso Lukas Dausend, der allerdings als einziger Kunde am Sonntagmorgen nicht fündig wird. „Ich wollte ganz normale Butter, aber es gab nur alle möglichen Varianten. Die normale war wohl ausverkauft“, erzählt er, als er mit leerer Tüte wieder rauskommt. „Ansonsten ist das Ding aber einfach doll. Ich bin froh, dass wir es haben“, meint auch er und geht um die Ecke wieder nach Hause. Er ist einer der wenigen, der am Sonntagmorgen zu Fuß gekommen ist.