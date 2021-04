Das kleine Käfer-ABC: Unvoreingenommen betrachtet ist er ein hübscher Kerl mit seiner gelb-schwarz-gestreiften Tracht. Der Kartoffelkäfer (Leptinotarsa decemlineata) hat allerdings keinen guten Ruf. Denn ist er erst einmal heimisch geworden, lässt er sich nur schwer wieder vertreiben und konkurriert mit dem Menschen um ein Grundnahrungsmittel.

In den meisten Gegenden der Welt ist der Kartoffelkäfer, dessen zoologischer Name mit Zehnstreifen-Leichtfuß übersetzt werden kann, ein Einwanderer. Neozoon heißt das bei den Biologen. Nach Europa kam der kleine Käfer, der eigentlich aus Zentralmexiko stammt und sich dort vom Stachel-Nachtschatten ernährte, wahrscheinlich im 19. Jahrhundert mit amerikanischen Saatkartoffeln. Deutschland erreichte er in den 1930er Jahren.

Wie er von Mexiko in den US-Bundesstaat Colorado gelangte, bleibt ungewiss. Tatsache aber ist, dass er dort seine Fressgewohnheiten umstellte, nämlich die dem Stachel-Nachtschatten botanisch verwandte Kartoffelpflanze für sich entdeckte, und sich auf den von Siedlern angelegten Feldern derart gut vermehrte, dass er bis heute im englisch-sprachigen Raum Colorado potatoe beetle genannt wird, also Colorado-Kartoffelkäfer.

Können ein ganzes Kartoffelfeld kahlfressen

Berüchtigt ist der Käfer, der sich Mai fortpflanzt und dessen Nachkommen im Juni ihr Larvenstadium durchleben, für seinen Appetit. Bei ausreichendem Befall können die roten Larven und gelben Käfer – die übrigens auch gute Flieger sind – innerhalb kurzer Zeit ein Kartoffelfeld kahl fressen. Und sind die Blätter erst einmal vertilgt, wächst dort keine Knolle mehr.

Kein Wunder also, dass die Bauern schon früh loszogen, um den Neubürger wieder loszuwerden. Das aber erweist sich als äußerst schwierig. „In seinem natürlichen Ökosystem hat er Fressfeinde, bei uns nicht“, beschreibt Jürgen Ott, promovierter Biologe aus Trippstadt, die Situation. Das Solanin, das er mit seiner Kartoffelblattmahlzeit aufnimmt, scheint ihn, neben seiner Warnfarbe, für Vögel unappetitlich zu machen. Monokulturen und immer mildere Winter spielen ihm zudem in die Karten. „Er kommt auf den Kartoffelfeldern in ein wahres Schlaraffenland“, sagt Ott.

Das Absammeln der Tiere von den Pflanzen galt lange Zeit als einziges Mittel – und es empfiehlt sich noch immer für Hobbygärtner. 1935 wurde in Deutschland der Kartoffelkäfer-Abwehrdienst (KAD) gegründet, der 1941 auch eine Kartoffelkäfer-Fibel herausgab und an Grundschüler verteilte. Sein Slogan lautete: „Sei ein Kämpfer, sei kein Schläfer, acht’ auf den Kartoffelkäfer!“

Landstuhler Werner Noll musste als Kind beim Käfersammeln helfen

An Fibel und Wahlspruch erinnert sich Werner Noll aus Landstuhl nicht mehr, aber an seinen Einsatz auf dem Feld durchaus. „Das war 1942 und 1943“, berichtet der heute 90-Jährige. Nach der Schule musste er sich mit 30 oder 40 anderen Volksschülern nach dem Unterricht einfinden, um nach den Schädlingen zu suchen. Erst bekamen sie eine Tafel oder ein Plakat gezeigt, auf dem der Käfer zu sehen war, dann „wurden wir von einem älteren Mann auf Felder am Bildschacher Hof geführt“, erzählt Noll. Er habe dort aber nur ein oder zwei Käfer gefunden. Eine seiner Bekannten, die ein Jahr jünger ist als er, erinnere sich jedoch an viele Käfer, die sie auf einem Feld am Fleischackerloch gesammelt habe. „Da gab es also durchaus Unterschiede.“ Ob es pro Käfer eine Belohnung gab, weiß Noll nicht mehr mit Sicherheit.

Grete Bannier, die heute in Albessen im Kreis Kusel lebt, 1922 aber in Mecklenburg-Vorpommern geboren wurde, erinnert sich auch noch daran, dass ihre ganze Schulklasse in den späten 1930er Jahren auf dem Feld im Einsatz war. Eine große Aufregung habe zu dieser Zeit geherrscht. „Als der Käfer aus Frankreich zu uns kam, hieß es, dass es keine Kartoffeln mehr geben würde.“ Damals sei die Angst umgegangen, dass Leptinotarsa decemlineata den kompletten Kartoffelanbau unmöglich machen würde. Sie fügt hinzu, dass später nicht mehr nur gesammelt, sondern auch Pulver auf die Pflanzen gestreut worden sei. Vermutlich handelte es sich dabei um Blei- oder Kalkarsen.

Heute kommen Insektizide zum Einsatz

Heutzutage kommen wechselnde Insektizide gegen den Kartoffelkäfer zum Einsatz, da er sehr schnell Resistenzen bildet. „Er ist ein Meister der Anpassung“, sagt Stefan Kühne von der Stabsstelle Ökologischer Landbau des Julius-Kühn-Instituts in Kleinmachnow. Die weichhäutigen jungen Larven würden derzeit erfolgreich mit dem Extrakt aus dem tropischen Neembaum reguliert. Das biologische Pflanzenschutzmittel gilt als besonders umweltschonend und schützt Marienkäfer und andere Blattlausjäger im Kartoffelbestand.

Der Biologe Ott kann nachvollziehen, dass die eingeschleppten Käfer in der Landwirtschaft bekämpft werden. Aber auch er plädiert dafür, dies so umweltschonend wie möglich zu tun. „Insektizide treffen eben auch alle anderen Insekten oder Gegenspieler des Kartoffelkäfers, so wie zum Beispiel nützliche Laufkäfer oder Raubwanzen im Feld“, gibt er zu bedenken.

Tipps für Gärtner