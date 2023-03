Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die legendären maurischen Gärten in Europa verbreiteten ihren orientalischen Charme ursprünglich vor allem im spanischen Andalusien. Inzwischen sind grüne Oasen mit der Aura von Tausendundeiner Nacht auch in Neuhemsbach angekommen. Auf ihrem 4000 Quadratmeter großen Hanggrundstück haben sich Elisabeth (80) und Erhard (80) Kumpf am Krückelmausberg ein kleines Paradies geschaffen.

Das Ehepaar hat ein Händchen für kreative Gartengestaltung. Die Ideen wurden von beiden entwickelt und umgesetzt. „Bei Urlauben in Andalusien bekamen wir die Inspiration