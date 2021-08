Die vorbereitenden Untersuchungen für das Sanierungsgebiet „Ortskern Olsbrücken“ auf den Weg gebracht hat der Ortsgemeinderat Olsbrücken in seiner Sitzung am Dienstagabend.

Der Geltungsbereich des Gebietes von etwa 26 Hektar umfasst laut Lageplan Grundstücke in der Haupt-, Bach-, Hebel-, Hohl- und Bahnhofstraße sowie in der Wörsbacher Straße und den Straßen Bornweg, Am Berg, Am Hahngraben, Im Waldeck und Am Rutzenbach. Im kleinen Kreis überprüften Michael Pirron (CDU), Marcus Weißmann (CDU), Jens Wernersbach (SPD), Ortsbürgermeister Walter Schneck (SPD) und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, Harald Westrich (SPD), den Lageplan des Untersuchungsgebietes und ergänzten die Straße „Im Holzgraben“.