Es ist erschreckend, dass ein Ortsvorsteher einen solchen Drohbrief erhält. Dem muss Einhalt geboten werden.

Was Martin Klußmeier alles berichtet, ist schlimm. Von Angriffen ist da ebenso die Rede wie von Beleidigungen. Manch Anderer, der nicht so hart im Nehmen ist, wäre vielleicht schon viel früher zurückgetreten. Dass Klußmeier jetzt seinen Hut nimmt, ist mehr als verständlich. Doch kann es nicht einfach so weitergehen auf dem Drehenthalerhof. Wie soll sich sonst noch einmal jemand finden, der es sich antut, sich als Ortsvorsteher zu engagieren? Die Behörden müssen dem Treiben einen Riegel vorschieben.