Kann man aus einem tristen Supermarktparkplatz einen Sandstrand machen? Kann man, wenn man mit guten Ideen, einer Menge Tatkraft und vielen Unterstützern an die Sache herangeht. So geschehen in Weilerbach, wo der Eventausstatter Heller und Lauter aus dem benachbarten Rodenbach am Freitagabend nach zweiwöchiger Vorbereitungszeit eine Beach Bar am Weilerbacher Kreisel eröffnet hat. Eine Woche lang werden jeden Abend mit wechselnden Bands Livekonzerte in Strandatmosphäre geboten.

Die Einlasskontrolle ist zweigeteilt. Besucher mit Reservierung können schneller aufs Gelände als solche, die ihre Abendkarte erst an der Kasse kaufen müssen. Eine Security-Mitarbeiterin