Eine Beach Bar öffnet am Freitag, 21. August, am Weilerbacher Kreisel auf dem ehemaligen Wasgau-Gelände ihre Pforten. Betrieben wird sie für eine gute Woche von dem Eventausstatter Heller und Lauter, der durch die Corona-Krise schwer gebeutelt wurde.

Urlaubsfeeling zu Hause versprechen die Veranstalter. Die Gäste können sich zwischen dem 21. und 30. August auf Sonnenstühlen bei einem kühlen Drink ausruhen. Dazu gibt es täglich wechselnde Live-Musik, Crêpes und Gegrilltes. 50 Tonnen Sand hat die Firma aufschütten lassen.

Einlass ist jeweils ab 18 Uhr, die Bands beginnen ihre Auftritte gegen 19 Uhr. Eine Tickethotline unter 06374/8010560 ist täglich von 14 bis 16 Uhr eingerichtet. Gäste müssen dort, corona-konform, ihre Kontaktdaten mit Telefonnummer angeben. Somit soll Stau am Einlass verhindert werden. Die Bezahlung erfolgt über Paypal.

Restkarten werden ab 18 Uhr am Eingang verkauft. Dazu müssen Gäste ein Kontaktformular, das auf der Internetseite www.beach-bar-weilerbach.de bereitgestellt wird, ausfüllen und mitbringen. 350 Personen, inklusive des Personals, dürfen sich gleichzeitig auf dem Areal aufhalten.

Die Band Pina Colada macht am Freitagabend den Anfang. Es folgen DJ Hertzmusic, Take Five, die Small-Pint-Pub-Band, Donovan Aston als The Piano Man, Alex Breidt, Stephan Flesch und Elmar Federkeil, Sergeant, The Twins sowie die Band Simply unplugged.