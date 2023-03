Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Amtsgericht Landstuhl begann am Mittwoch ein Prozess gegen einen 48-Jährigen, dem die Staatsanwaltschaft versuchte Nötigung von Polizeibeamten zur Last legt. Zudem wird ihm in neun tateinheitlich begangenen Fällen vorgeworfen, verbotenerweise Videoaufnahmen veröffentlicht zu haben, die Polizeibeamte beim Einsatz zeigen.

Für den 21. November des vergangenen Jahres hatte eine Vereinigung von sogenannten Querdenkern eine Versammlung auf dem Kaiserslauterer Messeplatz angemeldet, die von der Stadt verboten wurde.