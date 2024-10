Es ist ein Unding, dass Aufzüge an einem gut frequentierten Bahnhof zwei Jahre lang nicht funktionieren. In Bruchmühlbach muss eine Lösung muss her – und zwar schnell!

Bruchmühlbach-Miesau ist mit knapp 8400 Einwohnern die zweitgrößte Gemeinde im Landkreis Kaiserslautern. Der dortige Bahnhof ist also beileibe kein Haltepunkt in einem abgelegenen Dörfchen in der Walachei! Im Gegenteil: Rund 1000 „Einsteiger“, so der Bahnjargon, nutzen hier täglich den S-Bahn-Anschluss. Nicht nur Pendler und Schüler, sondern auch betagte Menschen, die in die größeren Städte zum Arzt wollen. Für sie ebenso wie für beeinträchtigte Menschen – Stichwort Inklusion! –, für Eltern mit Kinderwagen oder auch für Biker wurden die Aufzüge einst installiert. Und nach zwei Jahren Stillstand wird es allerhöchste Zeit, dass sie wieder fahren! Hier sollte sich auch – und vor allem – die Bahn in der Verantwortung fühlen und sich nicht weiter einen schlanken Fuß machen. Schließlich sind es ihre zahlenden Fahrgäste, die hier behindert werden!