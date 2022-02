Dass die Enkenbacher Tafel ihr Angebot über die Ausgabe von Lebensmitteln hinaus erweitern will, ist eine gute Sache.

Der nötige Platz dafür ist in dem Gebäude, das die Gemeinde dem Verein kostenlos zur Verfügung stellt, vorhanden. Die zentrale Lage in der Ortsmitte Enkenbachs ist ideal. Daraus lässt sich etwas machen. Hilfe anzunehmen, weil das Gehalt oder die Rente hinten und vorne nicht reicht, fällt vielen schwer. Das erweiterte Angebot in einem Begegnungszentrum kann helfen, diese Schwelle der Scham abzubauen. Und noch ein positiver Effekt zeigt sich: Viele neue Ehrenamtliche hat die Tafel in den vergangenen Wochen dazubekommen. Die Interessenten stammen aus allen acht Gemeinden der Verbandsgemeinde. Hilfe für Menschen als gemeinsames, verbindendes Projekt? Dass ist eine gute Sache!