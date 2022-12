Die Aviäre Influenza, umgangssprachlich Vogelgrippe genannt, kann auf den Menschen durch Kontakt mit Ausscheidungen von Vögeln – vor allem Kot – oder durch direkten Kontakt mit infizierten Vögeln oder deren Kadavern übertragen werden. In geschlossenen Stallhaltungen ist dabei vor allem der aufgewirbelte Staub, in dem sich Erreger befinden können, gefährlich. Darauf verweist das Veterinäramt der Kreisverwaltung Kaiserslautern auf Nachfrage.

Das Risiko einer Ansteckung von Menschen mit dem Virus der Aviären Influenza beim Füttern von Vögeln im Freien sei als gering einzuschätzen, aber nicht ausgeschlossen, erläutert des Veterinäramt. Es komme hierbei auf die nötige Vorsicht und das Hygienebewusstsein der fütternden Person an. So sollten etwa beim Reinigen von Vogelhäuschen oder von Einrichtungen, die mit Futter bestückt werden, Handschuhe und eine Gesichtsmaske (FFP2) sowie gegebenenfalls eine Schutzbrille getragen werden. Das bloße Aufhängen von Futterkugeln in Büschen oder Bäumen sei dabei weniger risikobehaftet.

Das Veterinäramt empfiehlt, Fütterungseinrichtungen für Wildvögel grundsätzlich möglichst weit entfernt von Hausgeflügelhaltungen zu installieren, um eine mögliche Einschleppung des Vogelgrippe-Virus in diese zu vermeiden.