Die mennonitische Kirche verlegt seit einigen Jahren ihre „Täuferspuren“: kleine Plaketten, mit denen an die historische Tradition der evangelischen Freikirche erinnert wird. In Mehlingen weist eine Gedenktafel auf den Prediger Johann Maurer hin, nach dem in der 3800-Einwohner-Gemeinde außerdem eine Straße benannt ist.

Weitere Informationen auf den Glaubensmann sind dünn gesät, obwohl er ab 1830 immerhin 15 Jahre lang Bürgermeister von Mehlingen war. Die Verwaltung weiß gar nichts, die Ortsbürgermeisterin kennt nur den Straßennamen. Der Mennonitische Geschichtsverein nennt immerhin ein paar dürre Jahreszahlen.

Den „Täuferspuren“ ist zu entnehmen, Johann Maurer habe im Dorf „für einige Innovationen gesorgt: die Kultivierung von Ödungen, den Bau von Backöfen an Schulhäusern, die Einrichtung von Baumschulen und die Fleischbeschau“. Als Landwirt setzte er sich dafür ein, dass die Zuchtbullen und -eber in Mehlingen regelmäßig vom Tierarzt untersucht wurden. Auf sein Betreiben hin übernahm die Gemeindekasse das Schulgeld für Kinder aus prekären Verhältnissen.

Zu seiner Zeit fanden die Gottesdienste der protestantisch-amischen Gemeinde in Mehlingen statt, später wurden sie auf die Lauterer Eselsfürth verlegt. Ebenso wie die Mennoniten sind auch die Amischen aus der Täuferbewegung hervorgegangen. Die zeitweise grausam verfolgten Anhänger des friesischen Theologen Menno Simons siedelten sich nach dem Dreißigjährigen Krieg in der Pfalz an und waren auch rund um Kaiserslautern am Wiederaufbau der verheerten Siedlungen maßgeblich beteiligt.

Johann Maurer wurde 1786 in Grünstadt geboren, lebte in Erlenbach und heiratete als 22-Jähriger die gleichaltrige Bauerntochter Katharina Eier aus Obermehlingen. Fünf Söhne und drei Töchter kamen zur Welt. 1824 starb Katharina im 40. Lebensjahr, wie Friedhelm Jacobs in der Zeitschrift „Sellemols in Mehlingen“ berichtet.

Der Witwer war zu dieser Zeit bereits ein bekannter mennonitisch-amischer Prediger. Triebfeder im Handeln des „Ackerers“ war das Streben nach (Glaubens-) Freiheit und Gerechtigkeit. Als 1832 bei der Großdemonstration vor dem Hambacher Schloss der Ruf nach Demokratie, Volkssouveränität und nationaler Einheit laut wurde, war Maurer einer der 25.000 Teilnehmer.

Die Anführer des Hambacher Fests wurden von den Feudalherren alsbald vor Gericht gestellt. Jakob Maurer bekam 1833 eine Ladung zum Prozess in Landau, wo er als Zeuge aussagen sollte. Er zog sich aus der Affäre, indem er seine Teilnahme einräumte, aber keine weiteren Angaben machte: „Ich war auf dem Fest zu Hambach, kann mich aber der daselbst gehaltenen Reden wegen der seitdem verflossenen Zeit nicht mehr erinnern.“

Das Amt des Mehlinger Bürgermeisters behielt er bis 1845. Fünf Jahre später starb der „Gutbesitzer, gewesene Bürgermeister und Prediger“ im Alter von 64 Jahren.