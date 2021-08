Die westpfälzischen Hügel sind nicht die Anden und Niedermohr liegt nicht in Peru. Dennoch scheinen sich Alpakas auch in der Pfalz wohlzufühlen. Diesen Eindruck macht jedenfalls die kleine Herde von Maritta Schwarz und Samuel Albrecht. Alpaka-Dame Poletta gibt momentan allerdings Rätsel auf.

Kuscheltiere sind Alpakas nicht – obwohl ihr Fell so weich und flauschig wie kaum ein anderes ist. In Südamerika, woher die Tiere ursprünglich stammen, wird die Wolle auch als „Vlies der Götter“ bezeichnet. Auch Maritta Schwarz und Samuel Albrecht sind begeistert von dem Produkt, das ihre mittlerweile neun Tiere abwerfen. Irgendwann wollen sie die Wolle auch verkaufen, noch aber verwerten sie alles selbst. Die ganze Familie schläft nun unter und auf mit Alpakawolle gestopften Bettdecken und Kissen.

Die Liebe zu den Neuweltkamelen besteht bei Maritta Schwarz schon länger. „Sie sind so süß“, sagt die 32-Jährige mit einem Strahlen auf dem Gesicht. Bei einer gemeinsamen Alpaka-Wanderung in Stuttgart überzeugte sie auch Samuel Albrecht davon, selbst eine Herde aufzubauen. Einen Tag vor Heiligabend 2016 war es dann soweit: Die Stuten Poletta, Isabelle und Stella zogen in den selbstgebauten Stall hinterm Haus und auf der sich anschließenden großen Weide ein. Mittlerweile hat das weiß-braun-schwarze Trio schon für sechsfachen Nachwuchs gesorgt. Da jede Stute nur einmal im Jahr ein Fohlen zur Welt bringen kann – die Tragzeit dauert knapp zwölf Monate – dauert es, bis die Herde deutlich größer wird.

Fohlen kommen immer tagsüber

Wie groß sie einmal genau werden soll, darüber sind sich Schwarz und Albrecht noch nicht einig. Für den nächsten Sommer hoffen die beiden aber wieder auf drei Geburten. Gedeckt wurden die Alpakas, wie jedes Jahr, im Hunsrück, auf dem Hof, auf dem sie auch aufgewachsen sind. Ob es allerdings bei allen geklappt hat, wissen Schwarz und Albrecht noch nicht. Dass sich Poletta, die neunjährige Herdenchefin, die spielerischen Deckungsversuche ihres kastrierten und normalerweise auf einer separaten Koppel untergebrachten Sohnes Michel gefallen lässt und sich sogar auf den Boden legt, spricht eigentlich dafür, dass sie nicht trächtig ist, erläutern die Hobbyzüchter. Wäre sie schwanger, würde sie solche Avancen eher nicht dulden, meint Maritta Schwarz. Es bleibt also spannend, wie viel Zuwachs es nächstes Jahr tatsächlich geben wird.

Zur Welt kämen die Fohlen übrigens immer tagsüber, meist am Vormittag und eigentlich nie später als 15 Uhr, berichten die beiden Niedermohrer. Das hänge damit zusammen, dass die Alpakas eine so kurze Zunge hätten, mit der sie ihre Fohlen nicht trocken lecken könnten. Das überlebenswichtige Trocknen übernehme in ihrer 3000 Meter hochgelegenen und klimatisch eher rauen Heimat, den Anden, die Sonne. Schwarz und Albrecht haben sogar schon beobachtet, dass ihre Tiere die Geburt an regnerischen Tagen – wenn möglich – zurückhalten.

„Das Interesse ist insgesamt groß“

Von Anfang an zogen die für die Pfalz ungewöhnlichen Tiere die neugierigen Blicke Vorbeifahrender auf sich. „Das Interesse an unseren Alpakas ist insgesamt groß“, sagt Albrecht. Der studierte Landwirt, der hauptberuflich Milchvieh hält, als Rinderfachberater beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westpfalz sowie als Berufsschullehrer tätig ist, freut sich darüber. Schließlich ist der Familienbetrieb als zertifizierter Lernort Bauernhof ohnehin Anlaufstelle für Schulklassen und Kindergartengruppen. Als angehende Grundschullehrerin sagt Maritta Schwarz: „Die Arbeit mit den Kindern macht uns besonders viel Spaß.“ Und der Besuch auf der Alpaka-Weide sei immer ein Höhepunkt für die kleinen Gäste.

Dabei zeige sich eine weitere Qualität der Lama-Verwandten: ihr grundsätzlich friedlicher Charakter. Zwar seien sie Fluchttiere, wie Schwarz betont. Renne also ein Kind wild auf sie zu, liefen sie davon. Auf eher Schüchterne, die ruhig stehenblieben, gingen die Tiere jedoch nach einiger Zeit zutraulich zu. Nicht zuletzt deshalb würden Alpakas auch als Therapietiere eingesetzt.

„Sie haben alle einen ganz eigenen Charakter“

Ob allerdings jedes Tier dafür geeignet sei, wagen Schwarz und Albrecht zu bezweifeln. „Sie haben alle einen ganz eigenen Charakter“, sind sich die Züchter einig. Der zweijährige Alfred etwa mache klar deutlich, wenn ihm etwas nicht passe. „Er spuckt dann“, sagt Schwarz und lacht. Wirklich weh tue das nicht, meistens komme nur Luft. Bei Rivalitätskämpfen unter den männlichen Tieren werde dem Gegner allerdings durchaus auch Mageninhalt entgegengespuckt.

Alpaka-Wanderungen, wie sie mancherorts angeboten werden, planen Schwarz und Albrecht daher auch erst einmal nicht. Zurzeit seien ohnehin erst zwei ihrer Tiere leinengängig, aber auch unabhängig davon „können wir uns das im Moment nicht vorstellen“, sagt die 32-Jährige. Erst einmal sollen ihre Alpakas einfach nur da sein. Eben „weil sie so süß sind“ und Maritta Schwarz und Samuel Albrecht jeden Tag aufs Neue erfreuen.