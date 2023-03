Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten wurde am Donnerstag vor einem Strafrichter in Kaiserslautern ein 48-jähriger Angeklagter aus Homburg verurteilt, dem ein Einbruchsdiebstahl in das Büro des Pfarrhauses in Queidersbach zur Last gelegt wird. Bewohnt wurde es damals von Pfarrer Patrick Asomugha, gegen den es unter anderem rassistische Anfeindungen gegeben haben soll.

Die von manchen gehegte Vermutung, dass der Einbruch in Zusammenhang damit stehen könnte, wurde in der Verhandlung ausgeräumt.

Am 21. Februar 2019 soll der Angeklagte gegen 3 Uhr nachts