Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in einen Rohbau im Ortszentrum eingebrochen und haben mehrere Werkzeuge sowie Kupferkabel gestohlen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Der Schaden liegt demnach im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Täter schlugen zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, zu und gelangten offenbar über die mit einer Stahlkette und einem Schloss gesicherte Eingangstür in das Gebäude.

Polizei sucht Zeugen

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat kann sich unter Telefon 0631 369-14299 bei der Polizei melden.