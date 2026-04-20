Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag eine Autowaschanlage im Bereich Breiwiesen aufgebrochen und Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei versuchte der Täter zwischen Mitternacht und 1 Uhr zunächst, Geld aus Automaten zu holen. Die Geräte waren jedoch leer. Der Mann suchte weiter nach Geld, verschaffte sich Zutritt zu den Geschäftsräumen und nahm dort das Bargeld mit.

Der Mann wird als schlank beschrieben, er trug Sneaker und einen Kapuzenpullover, sein Gesicht war verdeckt. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-13312 entgegen.