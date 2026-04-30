In einer Serie von Fahrzeugaufbrüchen sind der Polizei weitere Fälle bekannt geworden. Unbekannte haben demnach in zwei Fällen Werkzeug aus geparkten Transportern in Bruchmühlbach und Landstuhl gestohlen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die erste Tat in der Nacht zum Mittwoch in der Spießstraße in Bruchmühlbach. Die Täter brachen einen Kleintransporter auf, nahmen Werkzeug mit und beschädigten das Fahrzeug. Der Schaden wird von den Beamten auf mindestens 1000 Euro beziffert.

In Landstuhl schlugen die Täter bereits in der Nacht zum Freitag in der Vorwoche zu. Zwischen 23. April, 19 Uhr, und 24. April, 7.30 Uhr, drangen sie gewaltsam in einen Transporter in der Eisenbahnstraße ein und stahlen Werkzeuge. Der Schaden wird dort auf mindestens 6000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, sollte sich unter 0631 369-13312 bei der Kripo melden.