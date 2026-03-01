Dieter Müller ist eine Institution auf der Schernau: Seit 30 Jahren leitet er die Alten- und Übergangsheime bei Martinshöhe – ein Hort für die Gestrandeten der Gesellschaft.

Wenn nichts mehr geht, geht die Schernau. „Wir kümmern uns hier um die, die sonst nirgends unterkommen“, sagt Dieter Müller. Unter den 130 Menschen, die in den Alten-, Pflege- und Übergangsheimen am Rande der Sickinger Höhe zwischen Bruchmühlbach und Martinshöhe leben, sind viele Suchtkranke, Wohnungslose, Therapie-Gescheiterte oder auch ehemalige Strafgefangene. „Auch ein Lebenslänglicher wird mal pflegebedürftig“, merkt Müller an und berichtet, dass durchaus auch schon mal Bewohner mit Fußfessel hier ihr letztes Domizil fanden. Oft seien es auch Wohnungslose, die nach einem Krankenhausaufenthalt ein Obdach und weitere Pflege bräuchten. „Sie können ja nicht mehr zurück auf die Parkbank oder unter die Brücke“, spricht er Klartext. Und in anderen Pflegeeinrichtungen würden diese Menschen meist nicht aufgenommen.

Großer Einzugsbereich, große Nachfrage

Dass die Schernau keinen abweist, ist weit über die Region hinaus ihr Alleinstellungsmerkmal: Vergleichbare Einrichtungen gebe es noch in Bayern und Nordrhein-Westfalen, berichtet der Heimleiter. Der Einzugsbereich sei daher groß, ebenso die Nachfrage: Die Bewohner kommen laut Müller aus der ganzen Pfalz und angrenzenden Bundesländern. Sie werden von Betreuern, Sozialdiensten und -ämtern sowie Krankenhäusern und auch von Angehörigen vermittelt.

Die idyllisch im Grünen in einer Senke am Rande der Sickinger Höhe gelegenen Heime waren jahrzehntelang ausschließlich Männern vorbehalten. Seit 2007 werden auch Frauen aufgenommen. Zwölf wohnen derzeit auf der Schernau. Krankenhäuser und andere Einrichtungen seien immer wieder auf die Heimleitung zugekommen, ob die Schernau nicht auch Frauen aufnehmen könnte, für die es keinen anderen Platz gebe, erinnert sich Müller. „Die erste Bewohnerin kam dann vom Kalkofen.“ Auch bei den Frauen spiele Alkohol- und Drogenabhängigkeit eine große Rolle. Gestrandete seien sie alle.

Wenn kein Lebensanker mehr da ist

„Wenn die fünf Fs auf einmal weg sind – also Familie, Freunde, Führerschein, Feierabend und Finanzen –, dann ist man arm dran“, umreißt der Heimleiter, was den Männern und Frauen, die auf der Schernau ein Zuhause finden, im Leben widerfahren ist. „Es ist nicht so, dass all diese Leute nie gearbeitet hätten.“ Selbst ein Richter und ein Hochschullehrer zählten zu den Bewohnern. „Aber die meisten haben nichts gelernt, haben sich als Hilfsarbeiter oder Schausteller irgendwie durchgeschlagen, von der Hand in den Mund gelebt, bis sie arbeitslos wurden und auf der Straße landeten.“ Andere litten unter psychischen oder körperlichen Erkrankungen oder hätten Familientragödien hinter sich. Sie vereine, dass sie irgendwann im Leben den Halt verloren hätten, meist niemanden mehr hätten – und durchs soziale Netz fielen. „Dann kommen sie zu uns“, sagt Müller und fügt an: „Wir sind das real existierende Gewissen der Sozialgesetzgebung.“

Träger der Schernau ist seit über 125 Jahren der Pfälzer Arbeiterkolonie-Verein. Dieser wurde am 14. März 1898 in Neustadt als überparteilicher Organisationsrahmen gegründet, um eine soziale Einrichtung zu schaffen, die arbeitssuchenden „Wanderern“ mit Unterkunft und Verpflegung half, erläutern die beiden Vorsitzenden, Christian Charisseé und Alexander Blanz.

Als Arbeiterkolonie gestartet

Ende des 19. Jahrhunderts, als die Industrialisierung Fahrt aufnahm, hätte viele junge Männer ihr Glück in der Stadt gesucht – so mancher fand es nicht und landete auf der Straße. „Arbeit statt Almosen“, war damals der Ansatz von Friedrich von Bodelschwingh. In dieser Tradition sei die Schernau 1899 als Arbeiterkolonie auf dem ehemaligen Mühlenhofgut Oberschernau in Ramstein eröffnet worden. Auf dem stattlichen Landgut erhielten „Tippelbrüder“ – wie man die umherziehenden Männer damals nannte – gegen landwirtschaftliche oder gewerbliche Arbeitsleistung Essen, Pflege und ein Domizil auf Zeit. So sollten sie zu einem geregelten, arbeitsamen Leben zurückfinden. Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Air Base errichtet wurde, musste die Einrichtung die Fläche räumen und umziehen. Neuer Standort war ab 1954/55 der Bamsterhof bei Martinshöhe, der durch Neubauten erweitert wurde: „Den Namen Schernau nahmen wir damals von Ramstein hierher mit“, berichtet Charisseé, der dem Verein schon seit 20 Jahren vorsteht. Heute ist der Arbeiterkolonie-Verein Mitglied des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche der Pfalz und hat rund 50 Mitglieder, darunter auch die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau, auf deren Gemarkung die Schernau ihren Sitz hat.

Idyllisch am Rande der Sickinger Höhe gelegen: das Senioren- und Übergangsheim Schernau bei Martinshöhe, in dem Menschen leben, deren Leben irgendwann aus den Fugen geraten ist. Foto: Christian Clemens

Pflege bis Pflegegrad fünf

„Den klassischen Landstreicher, der ein paar Tage zum Aufhübschen auf der Schernau bleibt, gibt es so gut wie nicht mehr“, erklärt Alexander Blanz, dass es in den vergangenen zehn bis 15 Jahren zu einem „Imagewechsel“ gekommen sei. Auch die Landwirtschaft ist seit 1999 passé, die rund 70 Hektar Fläche des Hofs seien an umliegende Landwirte verpachtet. „Wir sind heute als Pflegeeinrichtung klassifiziert, haben alle Vorrichtungen, um die Standards zu erfüllen, und pflegen bis Pflegestufe fünf.“ Die Unterbringung, die meist vom Sozialamt bezahlt werde, sei etwas günstiger als in anderen Heimen. „Wir müssen keine Rendite erwirtschaften.“ Allerdings seien auch die Zimmer einfacher eingerichtet, räumt Heimleiter Müller ein. „Aber das stört die Bewohner nicht, sie waren schon zuvor ein einfaches Leben gewohnt.“

Ohnehin ist hier manches anders als in klassischen Heimen, eben aufgrund der besonderen Klientel: Alkohol sei in Maßen erlaubt, „viele sind hier Spiegeltrinker“, sagt Müller. „Und mit zunehmendem Alter nehmen die Exzesse ab und das Alkoholproblem tritt zurück.“ Auch rauchen ist – nach großem Aufwand für die Genehmigungen – in den Räumen gestattet. „Das ginge auch nicht anders. Viele kommen davon nicht los und würden sonst heimlich rauchen – mit allen Gefahren, die das mit sich brächte“, sieht der erfahrene Heimleiter die Sucht realistisch.

Bewohner ab 40 aufwärts, aber vorzeitig gealtert

In den Heimen lebten beileibe nicht nur Senioren, sondern viele Menschen ab 40 Jahren aufwärts, die durch Alkohol und Drogen vorzeitig gealtert seien. „Wir lassen die Menschen erst mal in Ruhe, geben aber Hilfe, wenn Bedarf da ist“, berichtet Müller vom Umgang der 120 geschulten Mitarbeiter mit den Bewohnern. Viele von ihnen seien Einzelgänger, fassten nur schwer Vertrauen. „Wenn es dann doch gelingt, ihr Vertrauen zu gewinnen, dann ist das wirklich toll! Das macht den Beruf aus.“

So mancher, dessen Leben total aus den Fugen geraten ist, lebt schon viele Jahre auf der Schernau. Ähnlich lange wie die Verweildauer mancher Bewohner, hält es offenbar auch die Chefs in dieser einzigartigen Einrichtung: In ihrer inzwischen 126-jährigen Geschichte gab es bislang nur vier Leiter, berichtet Alexander Blanz.

Nachfolger gesucht: Dieter Müller geht in Rente

Mit seinen 30 Dienstjahren ist Dieter Müller also eher die Regel als die Ausnahme. „Für mich hat es hier immer gepasst“, sagt der 64-Jährige, der stets auf der Schernau gewohnt hat. Nun nimmt er zum Jahresende Abschied und zieht ins Saarland, um dort seinen Ruhestand zu genießen. „Ich bin bald Vergangenheit. Jetzt muss in die Zukunft geschaut werden“, hofft er, dass sich ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin findet, die zur Schernau und ihren Bewohnern passt: „Wichtig ist, mit den Menschen auf Augenhöhe zu agieren. Schuldzuweisungen gehen gar nicht“, betont er. Er wünscht sich für die Schernau eine Führungspersönlichkeit, die es versteht, „mit Herz und Haltung zu leiten“.