Geht es in Rheinland-Pfalz um Luchse oder Wölfe, laufen die Fäden künftig im westpfälzischen Trippstadt zusammen.

„Koordinationszentrum Luchs und Wolf“, kurz „Kluwo“, heißt das Zentrum, dass im August seine Arbeit aufgenommen hat: Hier werden die Vorkommen von Luchsen und Wölfen im Land beobachtet („Monitoring“), beide Raubtierarten betreut („Management“) und Nutztierhalter beraten. Bisher waren diese Aufgaben bei mehreren Stellen im Land angesiedelt: bei der Stiftung Natur und Umwelt (SNU) Rheinland-Pfalz in Mainz sowie bei der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF) in Trippstadt.

Drei Gründe waren der Anlass, diese Aufgaben nun an einer Stelle zusammenzuführen, erläuterte Julian Sandrini, der Leiter des neuen Zentrums, am Samstag in Annweiler bei einer Tagung zum Luchsprojekt im Pfälzerwald. Zum einen läuft dieses Projekt, bei dem 20 Exemplare aus den Westkarpaten und dem Schweizer Jura in die Pfalz umgesiedelt wurden, planmäßig Ende September aus. Die Europäische Union hatte im Zuge des Life-Förderprogramms die Hälfte der Gesamtkosten von rund 2,75 Millionen Euro übernommen. 400.000 Euro steuerte das rheinland-pfälzische Umweltministerium bei, der Rest wurde von etlichen Förderern finanziert. Mit der Gründung des beim FAWF angesiedelten Zentrums wird die Betreuung der Luchse auf eine dauerhafte Grundlage gestellt, sagte SNU-Geschäftsführer Jochen Krebühl.

Zum anderen hat sich laut Julian Sandrini Im Norden von Rheinland-Pfalz bereits ein Wolfsrudel angesiedelt. Außerdem müsse auch hierzulande mit einer wachsenden Anzahl von Wölfen gerechnet werden, die durch das Land streifen. Und zum dritten könnten mit dem neuen Zentrum bisher auf verschiedene Behörden aufgeteilte Zuständigkeiten gebündelt werden.

Vier Mitarbeiter hat das neue Zentrum, die unter anderem die „Managementpläne“ für Luchs und Wolf überarbeiten werden. Darin wird geregelt, wie mit verhaltensauffälligen Raubtieren umgegangen wird und unter welchen Voraussetzungen Nutztierhalter Fördermittel für Schutzzäune beziehungsweise Entschädigungen für gerissene Tiere erhalten.

Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) würdigte bei der Tagung das Luchs-Projekt als „Erfolgsgeschichte für den Artenschutz“.