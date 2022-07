Die Entlastung wirkt wie ein gewichtiges Kontrollinstrument. Tatsächlich handelt es sich anscheinend um einen reinen Papiertiger ohne Biss.

Jedes Jahr gibt es die gleiche Zeremonie in jedem Gemeinderat: Der Bürgermeister und seine Beigeordneten erheben sich von ihren angestammten Plätzen und begeben sich in den Zuschauerraum. Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses trägt das Ergebnis der Prüfung vor. Hernach erteilt der Gemeinderat dem Bürgermeister die Entlastung, für die dieser sich artig bedankt und wieder auf seinem Sessel Platz nimmt.

Aber was ist, wenn der Rat mal nicht mitspielt und die Entlastung verweigert? Dann passiert – man höre und staune: nichts! In der Gemeindeordnung ist dieser Fall offenbar nicht wirklich vorgesehen, denn es existieren schlicht keine Bestimmungen, was dann zu geschehen hat, was dem Bürgermeister dann rechtlich droht. Wenn die verweigerte Entlastung keine Konsequenzen hat, kann man sich diese auch gleich schenken. Einen solchen Papiertiger braucht niemand.