Die Kindertagesstätte Arche Noah in Weilerbach bekommt ein großes Sonnensegel. Der Gemeinderat vergab in seiner Sitzung am Donnerstag den Lieferauftrag für 25.139 Euro. Die CDU-Fraktion bemängelte, dass das Segel jetzt erst gekauft werde, obwohl es bereits 2022 beschlossen worden war. Weiter bemängelten die Christdemokraten, dass nur ein Angebot vorliege. Ortsbürgermeister Horst Bonhagen (SPD) gab bekannt, dass von der Verbandsgemeindeverwaltung versäumt wurde, aufgrund des letztjährigen Beschlusses den Auftrag für das Sonnensegel zu erteilen. Alexander Huhn (CDU) wünschte, dass das Segel versichert wird, da solche Sonnensegel in Weilerbach schon gestohlen worden seien. Auf Antrag der Grünen wurde beschlossen, noch Bäume als Schattenspender zu pflanzen.