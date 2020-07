„Als Schuljunge ließ ich in Reichenbach zwei von mir miteinander leidlich verbundene Radreifen, die ich mir aus der Dorfschmiede meines Großvaters holte, einen kleinen Hang herunterrollen. Ich stellte mich dann in dieses wackelige Vehikel hinein, band die Füße mit Schnüren fest, hielt mich dann an den Reifen, welche mir beim Rollen die Finger quetschten.“ So erinnerte sich Otto Feick an die Anfänge seines Rhönrades, das später in der ganzen Welt bekannt wurde.

Otto Feick, am 4. Juli 1890 im heutigen Reichenbach-Steegen geboren, war der Sohn eines Schmiedes und wuchs in Glan-Münchweiler und Kaiserslautern auf. Nachdem er Pauline Schmalz aus dem fränkischen Schönau geheiratet hatte, zog er 1914 nach Ludwigshafen und arbeitete im dortigen Betriebswerk der Deutschen Reichsbahn. Er nahm außerdem aktiv am öffentlichen Leben teil, gründete in der gerade entstehenden Gartenstadt einen Sportverein, engagierte sich im Eisenbahnerverband und wurde bald in den Hauptvorstand der Gewerkschaft in München gewählt.

Zwei Reifen und sechs Sprossen

Der Eisenbahner wandte sich wie viele seiner Kollegen in der Zeit des passiven Widerstandes gegen die französische Besatzung. Er wurde von einem Militärgericht verurteilt und in Mainz inhaftiert. Im Gefängnis erinnerte er sich an die Experimente seiner Kindheit. Nach seiner Entlassung begab er sich in den Geburtsort seiner Frau und gründete in Schönau eine Werkstatt für Metallverarbeitung. Seine Firma stellte zunächst Bettgestelle und Spielgeräte her. Daneben entwickelte Feick in vielen Versuchen ein großes Turngerät mit zwei Reifen und sechs Sprossen, das er 1925 zum Patent anmeldete und nach seiner neuen Heimat Rhönrad nannte.

Der Erfinder schuf weitere Modelle, die in über zwanzig Staaten patentiert wurden. 1930 organisierte Feick das erste internationale Rhönradturnier. Die konservativen Turnvereine sträubten sich anfänglich gegen das neue Sportgerät, so dass sich Feick um einen Absatz im Ausland bemühte. Er stellte eine Turngruppe zusammen, die das Rhönrad unter großem finanziellem Aufwand in Europa und Amerika vorstellte. Der Durchbruch der neuen Sportart gelang 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Rhönrad als Demonstrationsobjekt der Nazis für einige Zeit verpönt. 1959 wurde das Turnen mit dem Rhönrad vom Deutschen Turnerbund zur offiziellen Disziplin erklärt. Kurze Zeit später fand bereits die erste deutsche Meisterschaft im Rhönradturnen in Hannover statt. Feick starb nach langer Krankheit und völlig verarmt am 17. Oktober 1959 in Schönau.

Denkmäler erinnern an Feick

Nach seinem Tod setzte man ihm und seinem Rhönrad in vielen Orten ein Denkmal. In Glan-Münchweiler, wo der Erfinder einige Zeit gelebt hat, gibt es eine Otto-Feick-Halle und ein Monument in Form eines Rhönrades im Kreisel an der Bundesstraße 423. In Reichenbach-Steegen, wo eigentlich alles begann, erinnert eine Hinweistafel an seinem Geburtshaus in der Herrenbergstraße an den prominenten Sohn der Gemeinde. Gerd Häßel, der sich seit vielen Jahren um Feicks Leben und Werk bemüht, gründete dort den Verein Rhönradmuseum Reichenbach-Steegen, eine Historiensammlung, die auch den Deutschen Turnerbund mit Geräten unterstützt. Zum 130. Geburtstag Feicks schlug Häßel vor, dem örtlichen Kerweplatz den Namen Otto-Feick-Platz zu geben.