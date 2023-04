Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wilde Nachbarn: Zu den in unseren Gärten eher weniger gerngesehenen Gästen gehört die in der Pfalz auch Atzel genannte Elster, steht sie doch im Verdacht, gerne die Nester kleinerer Singvogelarten zu plündern. Ohnehin behauptet so mancher Vogelfreund, Finken, Meisen und Co. würden Grundstücke meiden, wenn sich dort ein Elsternhorst befindet.

Nach Ansicht des Nabu ist diese über weite Teile der nördlichen Erdhalbkugel verbreitete Rabenvogelart mit der wissenschaftlichen Bezeichnung Pica pica besser als ihr Ruf. Ähnlich