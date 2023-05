Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Bussard mit geprellter Schulter, ein auf einem Auge blinder Uhu und die verletzte Füchsin Lena, sie alle haben in den Gehegen Steven Foersters in Frankenstein ein neues Zuhause gefunden. Auf einem ehemaligen Fabrikgelände am Ortsrand entsteht derzeit ein Domizil für Wildtiere, die Fürsorge benötigen.

Noch läge zwar nur eine Teilbaugenehmigung vor, aber der Mannheimer Steven Foerster ist zuversichtlich, dass die Behörde bald grünes Licht für weitere Wildtier-Gehege gibt.