In der Verbandsgemeinde soll ein eigener sogenannter Kinderfinder-Aufkleber erstellt und verteilt werden. Den Antrag stellte die CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat, der einstimmig dafür war. Es geht bei der Idee, die ursprünglich vom Feuerwehrverband Nordrhein-Westfalen entwickelt wurde, darum, Kindern bei Bränden besser helfen zu können. Es handele sich um einen Aufkleber, mit dem Kinderzimmer markiert werden können, was die Feuerwehrkräfte dann im Brandfall unterstütze, führte Fraktionsvorsitzender Nicolas Ventulett aus. Denn während Erwachsene wüssten, dass sie vor Rauch und Feuer flüchten müssten, versteckten sich die Kleinen aus Angst eher im Schrank oder unter dem Bett. Wichtiger Baustein sei zudem die Brandschutzerziehung: Aufkleber und begleitende Broschüre böten einen Anlass für Familien, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Der Hinweisaufkleber solle in den Kitas und Grundschulen verteilt werden und auch im Bürgerbüro erhältlich sein.