FRANKENSTEIN. Mit einem feierlichen Festakt hat die Ortsgemeinde Manfred Petry (FWG) am Freitagabend geehrt und ihm die Ehrenbürgerwürde verliehen. Der Frankensteiner wurde jenseits aller Parteizugehörigkeit als streitbarer Politiker mit versöhnlichem Charakter gewürdigt.

Eine Szene aus den unzähligen Begegnungen mit Petry sei ihm besonders im Gedächtnis geblieben, sagte Walter Rung (CDU) in seiner Laudatio. Der Altbürgermeister der ehemaligen Verbandsgemeinde Hochspeyer erinnerte an den Abend der Stimmauszählung der Bürgermeister-Stichwahl am 11. Oktober 1998. Nach einem sehr harten Wahlkampf hätten sie gemeinsam im Amtszimmer auf das Ergebnis gewartet. Als es feststand, seien sie sich gerührt in die Arme gefallen und Manfred Petry habe dann die wohl einzige Zigarre seines Lebens geraucht. Dieses Bild zweier „kommunalpolitischer Haudegen“ werde er nie vergessen.

Ins öffentliche Leben sei der Diplomingenieur und Oberstleutnant der Reserve 1978 getreten als Mitglied der FWG Frankenstein, sagte Rung weiter. In diesem Jahr habe er auch seinen Sitz im Gemeinderat eingenommen. In die politische Verantwortung sei Petry als Erster Beigeordneter der Gemeinde Frankenstein von 1984 bis 1992 hineingewachsen. Danach habe er im Ehrenamt bis 2009 als Ortsbürgermeister gedient. Er gehöre dem Landesvorstand der FWG Rheinland-Pfalz an, so Rung weiter. Und von 1990 bis 2010 habe er den Vorsitz der FWG Frankenstein innegehabt, mit der er absolute Mehrheiten bei den Kommunalwahlen habe erzielen können.

„Beharrlich die Interessen Frankensteins vertreten“

Sowohl auf der Ebene des Bezirkstages der Pfalz wie auch der der Verbandsgemeinde und des Gemeinde- und Städtebundes sei er für die Freie Wählergruppe in führenden Positionen tätig. Bei der Landtagswahl im Jahre 2011 habe er als einer der Spitzenkandidaten die Positionen der FWG vertreten. Für seine besonderen kommunalpolitischen Verdienste sei er vom Land Rheinland-Pfalz 2010 mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette ausgezeichnet worden.

Es dürfe vor allem nicht vergessen werden, betonte der Altbürgermeister, dass der Geehrte besonders hinsichtlich seiner Beharrlichkeit bei der Vertretung der Interessen Frankensteins Bewunderung verdiene. Die Gemeinde sei nie auf Rosen gebettet gewesen. Die Lage des Ortes an der Bundesstraße, die nahe Bahnlinie, das fehlende Gewerbe und die topografische Lage hielten ungewöhnliche Herausforderungen bereit. Einem Streit sei er dabei nie aus dem Weg gegangen. Bei aller Beharrlichkeit habe er aber immer einen verbindlichen Ton angeschlagen.

Als Höhepunkt des festlichen Abends überreichte Ortsbürgermeister Eckhard Vogel die Urkunde sowie die Ehrenplakette der Gemeinde an ihren neuen Ehrenbürger. Theo Wieder (CDU), Vorsitzender des Bezirkstags der Pfalz, dankte für die gute Zusammenarbeit und hob die Verdienste Petrys um die Villa Denis hervor. Anerkennende Grußworte sprach Gudrun Heß-Schmidt (CDU), die Erste Kreisbeigeordnete, im Namen des Landrates. Für die Verbandsgemeinde würdigte Bürgermeisterin Silke Brunck (SPD) die Verdienste Petrys. Der Fraktionschef der Freien Wähler im Mainzer Landtag, Joachim Streit, dankte für die Beiträge des Frankensteiners für die politischen Erfolge. Musikalisch mitgestaltet wurde der Festakt durch das Quartett „sforZARTo“ aus Enkenbach-Alsenborn.