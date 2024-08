Eine Ehrenamtskarte möchte die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn einführen. Der Verbandsgemeinderat (VG-Rat) sprach sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür aus. Für Ehrenamtliche könnte dies einige Vergünstigungen mit sich bringen.

Eine geführte Wanderung durch die Mehlinger Heide kostet für Erwachsene eigentlich 5 Euro. Für Ehrenamtliche, die sich in der VG Enkenbach-Alsenborn engagieren, könnte dieses Angebot allerdings bald kostenlos sein. Denn die VG möchte sich an der „Initiative des Landes Rheinland-Pfalz für Ehrenamt und Bürgerbeteiligung“ beteiligen und eine Ehrenamtskarte einführen.

Profitieren könnten davon alle, die mindestens 14 Jahre alt sind und sich über eine längere Dauer ehrenamtlich in einer der zur VG gehörenden Kommunen engagieren. Fünf Stunden pro Woche oder mehr beziehungsweise 250 Stunden im Jahr sollten es sein und sie dürfen dafür keine pauschale finanzielle Entschädigung erhalten. Diesen Personen soll mit der Karte signalisiert werden, dass ihre Arbeit anerkannt und wertgeschätzt wird. Besitzer der Ehrenamtskarte können alle damit verknüpften Vergünstigungen in ganz Rheinland-Pfalz in Anspruch nehmen.

In der VG Enkenbach-Alsenborn möchten sich auch die TiLu Adventure, die den Kletterwald bei Mehlingen betreibt, die Fußballgolf-Anlage in Sembach sowie das Provinzkino in Enkenbach-Alsenborn beteiligen. Angedacht sind ermäßigte Eintrittspreise beziehungsweise Freigetränke.