Sie schenken ein wenig Zeit und bekommen ganz viel Herzlichkeit zurück. Das ist die Erfahrung ehrenamtlicher Hospizhelfer. Doch sind diese rar gesät – gerade auch für den Einsatz bei Kindern und Jugendlichen. Mitstreiter werden gesucht.

Wissenswertes über die Kinder- und Jugend-Hospizarbeit will ein Infoabend am Montag, 4. November, in Landstuhl