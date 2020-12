Beim ersten Lockdown wegen des Coronavirus im März ist die Unsicherheit groß. Masken, um sich zu schützen, gibt es zu dieser Zeit kaum. Damit vor allem gefährdete, ältere Menschen sich nicht der Gefahr der Ansteckung beim Einkaufen aussetzen müssen, werden im Kreis zahlreiche Hilfsangebote ins Leben gerufen.

Zu den Helfern der „ersten Stunde“ gehört Dominic Stöber, Vorsitzender des Traditionsvereins Mittelbrunn. Zusammen mit weiteren Vereinsmitgliedern koordiniert und übernimmt er im Frühjahr den Wocheneinkauf für rund sechs Mittelbrunner Bürger. Der 31-Jährige steht damit stellvertretend für die vielen ehrenamtlichen Helfer im Kreis, die ganz schnell und unbürokratisch praktische Hilfe angeboten haben.

Wer den Einkaufsservice nutzen wollte, meldete sich erst einmal per Telefon bei Stöber. „Die meisten waren über 80 Jahre, aber auch eine deutliche jüngere Risikopatientin war dabei“, schildert der 31-Jährige die Situation im März. Wer nicht mehr mobil sei, habe es in Mittelbrunn auch ohne Corona schon nicht leicht. „Einkaufsmöglichkeiten vor Ort gibt es nicht und wer nach Landstuhl will, muss sich ein Ruftaxi organisieren, seit es keine Busverbindung mehr gibt.“ Der Einkaufsservice werde nach wie vor von zwei Bürgern genutzt. Gut eine Stunde täglich kostete Stöber diese Aufgabe. Um einen persönlichen Kontakt zu vermeiden, legten die Hilfesuchenden ihm ihre Einkaufszettel vor die Haustür. Stöber, der auch in der Freiwilligen Feuerwehr Mittelbrunn und beim Katastrophenschutz im Kreis tätig ist, zog dann los, um das Gewünschte zu besorgen.

Bei manchen Produkten musste Stöber etwas länger suchen

Dass es nicht so einfach ist, für eine andere Person einzukaufen, habe sich vor allem beim Tierfutter gezeigt, erinnert sich Stöber mit einem Grinsen. Schließlich habe jedes Kätzchen seine besonderen Vorlieben! Bei manchen Produkten, die er selbst nicht benutze, habe er etwas in den Supermarktregalen suchen müssen, aber ansonsten habe alles gut geklappt. Nach dem Einkauf habe er den Leuten die Einkaufstasche vor die Tür gestellt, geklingelt und dann mit etwas Abstand gewartet. „Die Dankbarkeit der Leute zu sehen, das ist das schönste Gefühl“, sagt Stöber, der die Erfahrung gemacht hat, dass es bei diesem Hilfsangebot um mehr geht, als nur Lebensmittel vorbei zubringen. „Viele ältere Menschen sind einsam und einfach froh, wenn sich jemand noch ein paar Minuten Zeit für eine Unterhaltung nimmt“, schildert der Helfer.

Auch jetzt, beim zweiten Lockdown könne man das Hilfsangebot jederzeit wieder hochfahren. Einen Aufruf in der Whatsapp-Gruppe des Traditionsvereins, der aktuell rund 110 Mitglieder hat, hat Stöber bereits gestartet.