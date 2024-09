Die ehemalige Neuapostolische Kirche wird zum Gemeindezentrum umgebaut. Die Bauarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss.

Zukünftig soll das der Ortsgemeinde gehörende Gebäude für Rats- und Fraktionssitzungen, Besprechungen und für die Ortsbürgermeistersprechstunden genutzt werden. Außerdem sollen die monatlichen Seniorennachmittage der Ortsgemeinde dort abgehalten werden, erläutert Ortsbürgermeister Markus Schick ( CDU). Er sei bereits mehrfach gefragt worden, ob man den großen Saal mit Küche auch für private Feierlichkeiten mieten könne. Dies wurde in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats den Ratsmitgliedern vorgetragen. Sie fassten einstimmig den Grundsatzbeschluss, dass die Örtlichkeit Privatpersonen nicht zur Nutzung zur Verfügung gestellt wird. Vorher wurde zu Bedenken gegeben, dass das Gebäude in einem Wohngebiet liegt und es bei Feierlichkeiten – gerade an Wochenenden – zu erhöhter Lärmbelästigung kommen könnte. Außerdem müsste bei einer Vermietung auch die Übergabe und Abnahme geregelt werden, was zu einem erhöhten Aufwand für die Gemeinde führen würde.