In der Ortsgemeinde Schwedelbach werden zwei E-Ladesäulen am Dorfplatz installiert. Dem stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu.

Ortsbürgermeister Henning Schaumlöffel (SPD) erläuterte, dass die Gemeinde damit ihren Beitrag zur elektrisch betriebenen Mobilität leisten wolle. Ecke Kollweilerstraße/Hofstraße wird eine Luxemburger Firma die zwei Ladesäulen mit einer Leistung von 11 kW aufstellen. Schaumlöffel betonte, dass der Gemeinde hierfür keine Kosten entstehen.

Noch im Rat

Die Gemeinde hat 20.240 Euro an Bundeswaldprämie ausgeschüttet bekommen. Die Arbeitsgruppe Wanderwege habe zwei Wege auf der Gemarkung Schwedelbach und Pörrbach ausgewiesen, informierte der Ortsbürgermeister. Sie heißen „Sandhasenweg“ und Pletschmühlweg“. Die Beschilderung steht noch aus.