Mit dem Multicopter auf der Suche nach Rehkitzen – ein Verfahren, das funktioniert, sagen Experten. Auch Jäger Lukas Reiß aus Schwedelbach ist von dieser Methode überzeugt. Er lässt die Drohne aufsteigen, bevor der Bauer das Gras mäht.

Rehkitze kommen in der Regel zwischen April und Anfang Juli zur Welt, liegen somit genau in einer Zeit in den Wiesen, in der die Frühjahrsmahd ansteht. Problematisch und leider auch