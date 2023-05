Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einem idyllischen Örtchen in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn gingen die Drogenlieferanten ein und aus. Das berichtete am Donnerstag vor der Großen Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken ein Kriminalhauptkommissar aus Kaiserslautern als Zeuge im Prozess gegen eine mutmaßliche neunköpfige Drogenbande.

Diese soll laut Anklage von 2018 bis 2020 unerlaubt mit Drogen für zweieinhalb Millionen Euro gehandelt haben. Diese Aussage stützt sich auf das Ergebnis der Vernehmung des damaligen