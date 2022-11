Im eineinhalb Jahre dauernden Mammutprozess vor der Großen Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken wegen bandenmäßigen, unerlaubten Handels mit Amphetamin, Cannabis und Kokain in Millionenhöhe geht es nun auch für den 30-jährigen Angeklagten in die Schlussrunde.

Staatsanwalt Christian Horras trug für die erkrankte, federführende Staatsanwältin nach Ende der Beweisaufnahme für die insgesamt vorgeworfenen 23 Fälle des unerlaubten Handels die einzelnen Strafen vor. Er kam letztendlich zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von elf Jahren für 30-jährigen. Für Horras liegt kein bandenmäßiges Handeln beim Angeklagten vor. Im Strafmaß ist auch eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und fünf Monaten Haft des Landgerichts Kaiserslautern wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einbezogen. Der Staatsanwalt trug die 23 Fälle lediglich numerisch und ohne inhaltliche Angaben zu den 23 Tatvorwürfen vor. Vom Angeklagten sollen 670.640 Euro als Wertersatz eingezogen werden, erläuterte Horras.

Verteidiger Alexander Klein sagte der RHEINPFALZ: „Aus meiner Sicht war das ein bloßer Schlussantrag des Staatsanwaltes – kein Plädoyer.“ Klein bemängelt, dass sich an dem Einziehungsbetrag, wie er von Anfang an bestand, nichts geändert habe. Der Prozess wird am 29. November fortgesetzt.