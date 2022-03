Die Tafel und die Kleiderkammer des DRK-Kreisverbands Kaiserslautern-Land rufen zu Spenden für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf. „Wir haben vermehrt Anfragen und wollen verhindern, dass uns die Sachen ausgehen“, hofft der DRK-Geschäftsführer Michael Nickolaus auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Corona, Ahrtal und jetzt der Krieg in der Ukraine: Auch das Rote Kreuz bekomme die Dauerkrisen zu spüren, berichtet Nickolaus: Gerade durch den Krieg habe sich die Anzahl der Hilfesuchenden im Landstuhler DRK-Zentrum erhöht. „Wir verzeichnen in den vergangenen 14 Tagen rund 25 Prozent mehr Anfragen und wollen natürlich nicht, dass unsere ,normalen’ Kunden darunter zu leiden haben.“

Gutscheine besonders willkommen

Niemand solle nun aber einfach seinen Kleiderschrank ausräumen, betont der Geschäftsführer, dass „spezielle Dinge“ benötigt werden. Da vor allem Frauen und Kinder geflohen seien, gebe es eine erhöhte Nachfrage nach neuwertiger Kleidung (Jeans, Pullover, Jacken, Socken, Unterwäsche) und nach Schuhen sowie Bettwäsche. „Auch Rucksäcke für den Schulunterricht der geflüchteten Kinder werden gebraucht.“ Außerdem appelliert das DRK an die Bevölkerung, Gutscheine für Hygieneprodukte bei Drogerie-Märkten zu stiften, damit sich die Geflüchteten selbst das kaufen können, was ihnen fehlt.

Auch haltbare Lebensmittel für die Tafel werden laut Nikolaus benötigt. Willkommen seien hier ebenfalls Gutscheine von Discountern oder Einkaufsmärkten.

Sammelstelle ist das DRK-Centrum in Landstuhl, Am Feuerwehrturm 6. Weitere Infos gibt es unter Telefon 06371 9215 0 oder per E-Mail an m.schmitt@kv-kl-land.drk.de