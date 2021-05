Den Covid-19 Antigen-Schnelltest erhalten Bürger zukünftig auch im östlichen Landkreis direkt vor Ort. Am Montagabend wurde das Testzentrum des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Hochspeyerer Straße 21 in Enkenbach-Alsenborn seiner Bestimmung übergeben.

Der Test erfolgt zum Selbstkostenpreis von zwölf Euro. Medizinisch geschultes Fachpersonal führt kostenfrei den Rachen- und Nasenabstrich durch. Das Ergebnis steht innerhalb von 15 bis 20 Minuten zur Verfügung. Der Getestete bekommt eine Bescheinigung ausgestellt. Die Bezahlung des Tests ist nur bar vor Ort möglich.

„Infektionsfälle schneller erkennen“

Landrat Ralf Leßmeister (CDU) dankte am Montagabend den Ehrenamtlichen des Ortsvereins Enkenbach-Alsenborn für ihre Initiative und ihr Engagement. „Es freut mich besonders, dass wir nun auch im östlichen Landkreis ein Testzentrum haben“, sagte Leßmeister und hob hervor, dass er es sehr wichtig finde, dass das Testzentrum auch in Sonderfällen erreichbar sei.

Die beiden Vorsitzenden des DRK Ortsvereins und Initiatoren des Testzentrums, Dirk Vogel und Sabrina Putz, werden zukünftig montags und freitags abends Dienst tun. „Unsere Motivation ist, die Pandemie weiter einzudämmen – dadurch, dass man Infektionsfälle schneller erkennt“, erklärt Vogel. „Wir haben das Konzept entwickelt und die Räume bedarfsgerecht ausgestattet.“ Zur Wahrung der Abstandsregelungen wurden verschiedene Schilder gedruckt und aufgehängt, Spender für Desinfektionsmittel gekauft und ein Hygienekonzept über 16 Seiten erstellt. Philipp Plinkert vom DRK Ortsverein Otterberg hat als staatlich geprüfter Desinfektor die Hygienemaßnahmen durchgeführt. Der Landrat lobte die Unterbringung in einer ehemaligen Arztpraxis „als beste Voraussetzung“. Die Ortsgemeinde – als Eigentümerin des Gebäudes – stelle laut Vogel die Räumlichkeiten kostenfrei zur Verfügung.

Erfahrung im Schwedelbacher Testzentrum gesammelt

Bereits seit März sammle das DRK-Team Erfahrungen bei der Mitarbeit im Testzentrum in Schwedelbach. Dort werden die sogenannten PCR-Tests durchgeführt, deren Auswertung im Labor erfolgt. „Wir wollen es ermöglichen, dass durch den Schnelltest Menschen am Wochenende Verwandtenbesuche machen, ihn zur Vorlage beim Arbeitgeber oder für eine geplante Reise nutzen können. Es ist auch möglich, die Tests für die Entlassung aus der Quarantäne durchzuführen. Das Spektrum ist breitgefächert“, so Vogel. „Wir verdienen an diesen Tests nichts. Es ist eine reine Serviceleistung des DRK“, betont der Vorsitzende und verweist auf eine bereits jetzt „definitiv große Nachfrage“.

Der Schnelltest biete eine 95-prozentige Sicherheit, sei jedoch lediglich als Momentaufnahme zu sehen. Auch ein negativer Corona-Test sei nur eine Momentaufnahme und entbinde nicht von Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Falls jemand positiv getestet werde, erfolge innerhalb von 24 Stunden eine Meldung an das Gesundheitsamt. Auch erhalte er eine Anweisung, sich unverzüglich in Quarantäne zu begeben und weitere Maßnahmen seitens des Gesundheitsamtes abzuwarten. Zu diesem Zweck sei es notwendig, vor der Testung die persönlichen Daten zu hinterlegen und eine schriftliche Einverständniserklärung zur Weitermeldung dieser Daten zu unterschreiben.

Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU) zeigte sich ebenfalls erfreut über die Eröffnung des Schnelltest-Zentrums und sicherte dem DRK-Team weiterhin die Unterstützung der Kommune zu. Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt (CDU) betonte, dass es gerade für den großen Schul- und Kita-Standort Enkenbach-Alsenborn wichtig sei, das Testzentrum vor der Tür zu haben. Zukünftig solle auch über die Webseite des Gesundheitsamtes des Landkreises an das Enkenbacher Testzentrum verwiesen werden.

Info