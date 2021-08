In Weilerbach soll endlich wieder einmal gefeiert werden – und dafür verwandelt sich der Dorfplatz von Freitag, 13. August, bis Sonntag, 15. August, in ein Weindorf. Wer dabei sein will, muss sich vorab nicht anmelden.

2019 ging das Fest zum vierten Mal über die Bühne und fand großen Anklang bei Gästen aus der Gemeinde und von außerhalb. Nachdem es im vergangenen Jahr abgesagt werden musste, soll es nun wieder stattfinden. „Wir wollen es probieren und hoffen, dass es klappt“, ist Ortsbürgermeister Horst Bonhagen (SPD) optimistisch.

Das Weindorf wird ähnlich aussehen wie in der Vor-Corona-Zeit, nur ist es nun eingezäunt. Ein Umstand, der der aktuell gültigen Corona-Verordnung geschuldet ist. Nach ihr dürfen sich maximal 500 Besucher auf dem Gelände bewegen. Sie werden beim Betreten und beim Verlassen des Weindorfs gezählt. Innerhalb des eingezäunten Areals herrsche Maskenpflicht beim Umherlaufen, wie bei einem Restaurantbesuch, erläutert der Dorfchef. Nehmen Besucher auf Bänken oder Stühlen Platz, können sie diesen Schutz abnehmen.

Um dabei sein zu können, ist keine Anmeldung erforderlich. Besucher müssen sich am Eingang entweder über die Luca-App registrieren oder ihre persönlichen Daten angeben.

Das kulinarische Angebot fällt etwas kleiner aus als 2019. Diesmal sind das Weingut Schönlaub aus Gleiszellen, Holz-Weisbrodt aus Weisenheim am Berg, Weinkontor Edenkoben und Weingut Christian Heußler aus Rhodt unter Rietburg mit ihren Erzeugnissen präsent. Hinzu kommen etwa sechs Stände mit herzhaften und süßen Speisen.

Weinprinzessin eröffnet am Freitagabend

Statt der Pfälzer Weinkönigin wird die pfälzische Weinprinzessin Saskia Sperl das Fest nicht am Samstag, sondern bereits am Freitag gegen 19.30 Uhr eröffnen. Anschließend spielen die „Hoselatz“-Musiker auf. Samstags reist die Band „CityRock Project“ aus Saarbrücken an und sonntags steht Alex Breidt ab 14 Uhr mit deutschem Pop-Rock im Musikpavillon.

„Wir hoffen, dass die Inzidenzwerte so bleiben“, merkt Horst Bonhagen an. Denn liegen sie länger als drei Tage über 35, müsse neu geplant werden. Veranstalter des Weindorfs ist die Ortsgemeinde.