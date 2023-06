Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gestählte Waden sind Yasshan Steffens (19), Ben Gero Bittger (19) und Sebastian Botzner (20) sicher. Am 5. August sind die drei Jungs von der Otterberger Abteikirche aus auf ihren Fahrrädern in Richtung Istanbul aufgebrochen und am Samstag wieder in der Wallonenstadt angekommen. Mitgebracht haben sie Rucksäcke voller Eindrücke.

3300 Kilometer und fast täglich sechs bis acht Stunden auf dem Sattel – mit diesem beeindruckenden Fazit können sich die Drei schmücken. Sie gestehen offen ein, dass es nicht