Bei „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ sangen die Zuhörer bei der Drehorgel-Serenade an der Integrierten Gesamtschule in Landstuhl (IGS) begeistert mit. Sie erfuhren an diesem Abend auch, was der Unterschied zwischen Drehorgel und Leierkasten ist.

Solch eine Art der Musik hatte man in der IGS in Landstuhl sicher noch nie zu hören bekommen: Am Samstagabend fand hier eine Drehorgel-Serenade zugunsten der Elterninitiative krebskranker