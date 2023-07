Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Tag nach der Ortsvorsteherwahl auf dem Drehenthalerhof herrscht im Umfeld des Wahlsiegers Erwin Carra (SPD) Freude und große Erleichterung. Was der frühere Ortsvorsteher empfindet und was sein Nachfolger nun vorhat.

„Mir ist ein ziemlich großer Stein vom Herz gefallen“, lacht der einstige Ortsvorsteher Martin Klußmeier (SPD) und zeigt sich am Montagmorgen „sehr erleichtert“ über