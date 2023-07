Erwin Carra ist nun offiziell der neue Ortsvorsteher des Drehenthalerhofes. Am Dienstagabend wurde er im Otterberger Rat von Stadtbürgermeisterin Martina Stein in sein Amt eingeführt und vereidigt. Die Wahl in dem Ortsteil hatte Anfang Juli stattgefunden, der SPD-Mann vereinte dabei 84,7 Prozent der Stimmen auf sich und setzte sich damit gegen zwei andere Kandidaten, Kilian Simgen und Andreas Williard, durch. Stein gratulierte Carra zu seinem „großartigen Wahlergebnis“ und bedankte sich dafür, dass er sich zur Wahl gestellt und das Amt angenommen habe. „Viel Geduld und Durchhaltevermögen“, wünschte ihm Annabel Brand im Namen der SPD-Fraktion. Auf dem Drehenthalerhof musste ein neuer Ortsvorsteher gewählt werden, weil der frühere Amtsinhaber Martin Klußmeier nach einem Drohbrief und Attacken gegen ihn zurückgetreten ist.