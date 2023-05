Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spiritualität und Gesprächsführung, der Umgang mit Tod und Trauer, Ansprechpartner sein in Krisen und bei Konflikten – dies sind einige der Pfeiler, auf denen das Tätigkeitsfeld der Seelsorge fußt. Darauf ist auch die Weiterbildung zur Schulseelsorgerin ausgerichtet. Seit Dezember hat diese Aufgabe im Reichswald-Gymnasium (RWG) Lehrerin Dorothea May übernommen.

May, die am RWG katholische Religion, Biologie und Naturwissenschaften unterrichtet, hat hierfür in zwei Jahren den „Weiterbildungskursus Schulpastoral“ beim Bistum Speyer