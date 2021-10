Die vorbereitenden Untersuchungen für das Dorfumbauprogramm können beginnen. Das hat der Ortsgemeinderat am Donnerstag einstimmig beschlossen, wie Ortsbürgermeister Hans-Peter Spohn (FWG) auf Anfrage mitteilt. Bei diesem Programm winkten Anwohnern in einem bestimmten Gebiet erhebliche Steuereinsparungen beim Renovieren ihrer Gebäude. Das Thema hatte bereits einmal vertagt werden müssen, weil durch den Einbezug des gesamten Ortskerns alle Anwesenden Ratsmitglieder selbst betroffen und damit eben befangen gewesen seien. Am Donnerstagabend habe deshalb Verbandsbürgermeister Harald Westrich (SPD) bei diesem Tagesordnungspunkt die Leitung übernommen und die Ratsentscheidung herbeigeführt.