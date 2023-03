Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Interview: „Stadtgespräch“ heißt das Planungsbüro von Julia Kaiser, das sie zusammen mit ihrer Freundin Jennifer Bettinger betreibt. Und mit Städten und vor allem Dörfern tritt sie auch ins Gespräch, denn sie hat sich auf Dorfmoderationen spezialisiert. Wie es dazu kam und wie das Coronavirus ihre Arbeit beeinflusst, hat sie der RHEINPFALZ verraten.

Frau Kaiser, Sie haben Ihr Planungsbüro 2011 gegründet. Was hat Sie damals bewogen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und wie kam der Name zustande?

Die