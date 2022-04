Die Dorfmoderation zur Dorferneuerung in Kottweiler-Schwanden geht in die zweite Runde. Die Ortsgemeinde lädt für Montag 25. April, 18 Uhr, zu einem weiteren Bürgerworkshop in die Sulzbachhalle ein.

Schon während des ersten Bürgerworkshops haben sich viele Bürger engagiert und Ideen für die Zukunft des Orts entwickelt. Jetzt besteht zum zweiten Mal die Chance, aktiv Einfluss auf die Gestaltung der Gemeindeentwicklung zu nehmen, sagt Ortsbürgermeisterin Gabriele Schütz (FWG).

„Im Rahmen eines weiteren Bürgerworkshops wollen wir gemeinsam das Themenfeld ,Versorgung und Verkehr’ besprechen und Ideen für die Weiterentwicklung Kottweiler-Schwandens sammeln“, erläutert die mit der Durchführung der Dorfmoderation beauftragte Stadtplanerin Julia Kaiser vom Büro Stadtgespräch (Kaiserslautern). Für Kaiser sind mögliche Inhalte dabei der Zustand und die Erreichbarkeit von Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen, die Gestaltung von Straßenräumen, der Zustand von Rad- und Gehwegen, die Parkplatzsituation im Ort sowie das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs und Barrierefreiheit. Schütz appelliert an die Bürger, dass sie die Chance nutzen, sich aktiv an der Weiterentwicklung ihrer Heimat zu beteiligen. Die Dorferneuerung lebe vom Mitmachen. Schütz und Kaiser hoffen, den Dorferneuerungsprozess in Kottweiler-Schwanden mit vielen Interessenten aktiv gestalten zu können.